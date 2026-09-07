Нефть Brent подорожала до $97,28 за баррель

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск торгуются по $97,28 за баррель, что на $1 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они выросли на $0,76 (0,8%), до $96,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,98 (1,07%), до $92,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,18 (0,2%), до $91,48 за баррель.

В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

Инвесторы также оценивают новости о том, что министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.