Банк России отметил рост денежной базы в широком определении в августе на 0,6%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в августе 2026 года увеличилась на 178,2 млрд рублей, или на 0,6%, до 31 трлн 493,5 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-августе 2026 года денежная база выросла на 829,4 млрд рублей, или на 2,7%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 сентября возрос до 16,7% после 9,0% на 1 августа.

Объем наличных денег в составе денежной базы в августе увеличился на 355,8 млрд рублей, или на 1,7%, до 21 трлн 886,5 млрд рублей.

В январе-августе 2026 года объем наличных денег стал больше на 2 трлн 436,8 млрд рублей, или на 12,5%, на начало года было 19 трлн 449,7 млрд рублей.

Таким образом, прирост наличных денег в августе в 2 раза превысил общий прирост базы за это время, а их прирост за восемь месяцев текущего года - в 2,9 раза больше прироста базы за это время.

Годовые темпы роста наличных на 1 сентября составили 20,0% (максимум с 1 октября 2023 года) после 19,7% на 1 августа.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в августе увеличилась до 69,5% c 68,8%.

В составе денежной базы в августе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ уменьшился на 719,4 млрд рублей, или на 13,7%, до 4 трлн 530,8 млрд рублей, объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ, напротив, увеличился на 542,7 млрд рублей, или на 13,8%, до 4 трлн 488,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.