В ЦБ по-прежнему не ждут значимого влияния импорта бензина на торговый баланс

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Импорт бензина не должен значимо повлиять на ситуацию с торговым балансом РФ, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Мы видим, что у нас частично предложение бензина на внутреннем рынке удовлетворяется, в том числе за счет импортных поставок. Сказать, что это значимо меняет как-то наш прогноз по платежному балансу, в частности по динамике импорта, я не могу", - сказал он журналистам в кулуарах форума РБК Capital Markets.

Он отметил, что механизм бюджетного правила в значительной степени сглаживает колебания на товарно-сырьевых рынках и, соответственно, их влияние на динамику курса рубля.

"Но надо понимать, что мы, конечно, экспортируем не только нефть, но и в значительной степени газ, металлы и другие виды товаров. Если на них цены, например, растут, они становятся очень волатильными, то это так или иначе, конечно, сказывается на динамике курса", - добавил глава департамента ЦБ.