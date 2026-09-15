Поиск

Ремонт на нефтегазовом месторождении Карачаганак продлится до октября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Начавшийся 7 сентября ремонт на нефтегазовом месторождении Карачаганак продлится до октября, снижение добычи нефти составит до 450 тысяч тонн, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"Ремонтные работы на Карачаганакском месторождении начались 7 сентября 2026 года и, согласно текущему графику, продлятся до 1 октября, - говорится в ответе Минэнерго на запрос. - На период ремонта ожидается снижение добычи примерно на 400-450 тысяч тонн".

Ремонт - плановый, ранее его анонсировал глава Минэнерго Ерлан Аккенженов. Он говорил, что работы несущественно повлияют на нефтедобычу в республике.

В июне добыча на месторождении велась в ограниченном объеме из-за ограничения отгрузок на Оренбургский ГПЗ.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%, владеет долей через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).

КазМунайГаз Казахстан Минэнерго Карачаганак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030 году до 50 млн тонн в год

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

 Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов