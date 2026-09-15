Ремонт на нефтегазовом месторождении Карачаганак продлится до октября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Начавшийся 7 сентября ремонт на нефтегазовом месторождении Карачаганак продлится до октября, снижение добычи нефти составит до 450 тысяч тонн, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"Ремонтные работы на Карачаганакском месторождении начались 7 сентября 2026 года и, согласно текущему графику, продлятся до 1 октября, - говорится в ответе Минэнерго на запрос. - На период ремонта ожидается снижение добычи примерно на 400-450 тысяч тонн".

Ремонт - плановый, ранее его анонсировал глава Минэнерго Ерлан Аккенженов. Он говорил, что работы несущественно повлияют на нефтедобычу в республике.

В июне добыча на месторождении велась в ограниченном объеме из-за ограничения отгрузок на Оренбургский ГПЗ.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%, владеет долей через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).