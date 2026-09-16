Алиханов заявил, что переутвержденные графики поставок турбин для генерации соблюдаются

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Поставки оборудования для проектов электрогенерации сейчас осуществляются в целом в соответствии с обновленным в 2025 году графиком, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, отвечая на вопрос, удалось ли преодолеть проблему несвоевременной передачи генкомпаниям турбин для ввода новых объектов.

"Эти срывы во многом были обусловлены санкционным валом, который навалился на наших производителей - на "Уральские заводы", на "Силовые машины". Новые графики были переутверждены на уровне комиссии первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака", - напомнил министр.

"Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками. В прошлом году было передано 6 турбин, в этом году еще пять. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе", - рассказал он.

По словам Алиханова, поставка идет со сроком "плюс 3-5 месяцев" относительно первоначального, необновленного графика.

"Это в пределах допустимого, мы считаем. А дальше мы выходим уже на нормальный, обычный плановый режим с учетом той большой работы, которую провели наши производители по замещению импорта", - резюмировал глава Минпромторга.