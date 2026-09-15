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В США считают, что поврежденный саудовский нефтепровод заработает через несколько дней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт уверен, что ремонт саудовского нефтепровода "Восток-Запад", по которому на прошлой неделе нанесли удары из иракской провинции Майсан, продлится всего несколько дней.

"Это будет короткий и временный перерыв. С этой ситуацией разберутся за несколько дней", - заявил он телеканалу CNBC.

По его словам, работа нефтепровода возобновится "очень скоро".

Источники агентства AP днем ранее сказали, что ремонт нефтепровода может продлиться несколько недель.

На прошлой неделе нефтепровод остановил работу после атак в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Позже премьер-министр Ирака Али аз-Заиди заявил, что удары производились из иракской провинции Майсан.

США Ирак Крис Райт Саудовская Аравия
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