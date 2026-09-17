Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1% на старте торгов основной сессии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется ниже $105 за баррель) и отсутствия новостей на тему дальнейших переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2261,45 пункта (-1%), индекс РТС - 846,36 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились на 0,2-2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 сентября, составляет 84,1732 руб. (-6,3 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.

При этом Тремасов отметил, что когда ЦБ принимал решение по ставке 11 сентября, у него еще не было статистики по инфляции за август - она появилась в пятницу вечером. Цифры подтвердили, что устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%, подчеркнул он.

Члены Палаты представителей США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России, сообщили американские СМИ. Теперь документ, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль к этом процесс сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению. Глава Госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио. По его словам, Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, давление на рынок акций оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг санкционной политики США в отношении России, а также отсутствие сигналов о конкретных шагах по мирному украинскому урегулированию. Инвесторы предпочитают проявлять осторожность, ввиду рисков дальнейшего усиления санкционного давления, а также в ожидании новых геополитических сигналов.

По сообщения СМИ, советник председателя ЦБ Тремасов заявил, что повышение тарифов ЖКУ с 1 октября может добавить 0,7 п.п. к текущему уровню инфляции в РФ, в результате чего темпы роста цен могут приблизиться к верхней границе диапазона прогноза ЦБ в 7%.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи на дневном графике в ходе коррекции опустился ниже 2300 пунктов, следующим уровнем поддержки выступает отметка 2250 пунктов. В случае отскока сопротивление может составить зона 2380-2400 пунктов, считает аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что пробитый вверх в начале текущей недели уровень 2300 пунктов по индексу МосБиржи не устоял и теперь становится достаточно сильным уровнем сопротивления - геополитика сыграла свою негативную роль.

В среду Конгресс США принял большинством голосов закон об "адских санкциях" против России и Ирана, позволяющий президенту США своими личными решениями без согласования с Конгрессом вводить ограничительные меры против стран, являющихся крупнейшими импортерами российской и иранской нефти и других энергоресурсов. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи пока остается уровень 2250 пунктов. До конца недели, возможно, появится больше определённости относительно того, насколько устойчивым окажется этот рубеж, отметила аналитик.

В США накануне индексы акций просели на 0,01-1,2% во главе с Dow, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая ожидаемо подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Решение было принято единогласно. Увеличение ставки стало первым за три года.

"Инфляция остается повышенной. Принятые сегодня меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуться к целевому показателю инфляции в 2%", - говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

ФРС сейчас главным образом сфокусирована на обеспечении ценовой стабильности, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции после заседания. Федрезерв повысил прогноз инфляции в 2026 году до 3,7% против июньского прогноза 3,6%. Возвращение к целевым 2% теперь ожидается в 2029 году, а не в 2028. При этом регулятор улучшил оценку роста экономики США в 2026 и 2027 годах до 2,3% с 2,2% и 2,4% с 2,3% соответственно.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка будет составлять 4,1% к концу 2026 года, то есть будет увеличена еще на 25 б.п.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают на фоне известий, что Саудовская Аравия планирует нарастить поставки через Оман после приостановки работы подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в четверг составила $104,83 за баррель (-0,9% и -2,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $101,41 за баррель (-1% и -3,2% в среду).