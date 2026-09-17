Рубль слегка снизился в паре с юанем в четверг утром на МосБирже

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль снижается на фоне падающей второй день подряд нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,592 руб. (+1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения накануне, вызванного ослаблением опасений по поводу перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:01 по Москве торгуются по $104,82 за баррель, что на 0,95% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подешевели на 2,7%, до $105,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,96%, до $101,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на 3,2%, до $102,43 за баррель.

Давление на нефтяные цены также оказывают опубликованные в среду данные, показавшие неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки в Штатах на прошлой неделе. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 640 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более существенного снижения, на 1,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 794 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Плодоовощная продукция с 8 по 14 сентября подешевела на 1,0% после снижения цен на 1,8% неделей ранее. Цены на бензин за этот период поднялись на 0,36% после повышения на 0,58% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,04%), на дизельное топливо снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 15,50% больше).

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнёт вновь возвращаться к целевым уровням. От этого, собственно говоря, и будет зависеть длительность этой паузы, когда мы возобновим снижение ставки. То есть мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - сообщил Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.

Тремасов отметил, что в начале года инфляционная картина была похожа на ту, которая наблюдалась в предыдущий период повышения НДС. "После скачка инфляции в начале года, связанного с повышением НДС, мы видели во многом повторение истории 2019 года, тогда тоже был скачок и потом резкое замедление, в течение года инфляция оставалась низкой. Сейчас в принципе складывалась очень похожая картина. Уже весной мы видели, что инфляция сильно замедлилась, но топливный кризис, по сути, спутал карты", - заявил советник главы ЦБ.

"Причем в первой фазе этого кризиса в июне мы видели исключительно рост цен на топливо и слабую реакцию в устойчивых компонентах инфляции. Мы увидели, что началось устойчивое ускорение инфляции в июле-августе. Когда мы принимали решение 11 сентября, у нас еще не было статистики по инфляции за август. Мы ее получили в пятницу вечером. Цифры подтверждают, что устойчивая инфляция, в пресс-релизе мы это отмечали, переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%", - подчеркнул Тремасов.