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Вылов минтая в РФ к середине сентября увеличился на 1,7% до 1,7 млн т

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Динамика вылова минтая - основного рыбопромыслового ресурса РФ - в последнее время изменилась с отрицательной на положительную.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), к 14 сентября было выловлено 1,7 млн тонн минтая, что на 1,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Положительная динамика также в добыче тихоокеанской сельди - 511,2 тыс. тонн (на 31% больше), пикши - 53,6 тыс. тонн (на 21,7% больше).

Вылов других видов рыбы ниже прошлогоднего, что в целом повлияло на общий показатель. К середине сентября российские рыбаки добыли почти 3,5 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее падение - в 3,4 раза (до 96,4 тыс. тонн) произошло на лососевой путине. Вылов балтийской сельди составил 13,5 тыс. тонн (на 26,1% меньше), трески - 207,9 тыс. тонн (на 8,9% меньше), хамсы - 12,4 тыс. тонн (на 1,2% меньше), кильки - 4,4 тыс. тонн (на 36,4% меньше).

В 2025 году вылов рыбы в РФ снизился до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2024 году.

ВАРПЭ
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