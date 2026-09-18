Вылов рыбы в РФ в 2026 г. ожидается сопоставимым с 2025 г.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вылов рыбы в РФ в 2026 году будет сопоставим с показателем 2025 года, отрасли нужен новый качественный рывок, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"На текущую дату добыча водных биоресурсов составляет 3,5 млн тонн. По прогнозам Росрыболовства, в 2026 году мы должны выйти на результат, сопоставимый с уровнем 2025 года", - сказал он на Международном рыбопромышленном форуме в пятницу в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в 2025 году рыбаки РФ выловили 4,7 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в 2024 году.

"На то, что вылов не вырастет, влияет целый ряд факторов, прежде всего природных. В том числе ниже ожиданий прошла лососевая путина. Здесь, конечно, науке надо сосредоточиться на том, чтобы прогнозы были точнее", - сказал он.

Вместе с тем Патрушев заявил, что РФ "в любом случае полностью обеспечит свой рынок и выполнит все обязательства по экспорту". "В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул он.

Как считает вице-премьер, отрасль должна ставить перед собой более амбициозные цели и продолжать наращивать объемы производства. "Таким образом, рыбохозяйственному комплексу нужен новый качественный рывок. Для этого созданы все предпосылки. Так, за последние годы государство в партнерстве с бизнесом и наукой заложили прочный фундамент для развития рыбной промышленности. Проделана серьезная работа по усовершенствованию законодательной базы. Мы сформировали понятные правила на долгосрочную перспективу", - сказал он.