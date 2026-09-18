Дмитрий Патрушев допустил увеличение экспорта рыбы в 2026 году выше 2 млн тонн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала порядка 2 млн тонн рыбы. В 2026 году отгрузки могут превысить этот показатель, рассчитывает вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Россия входит в число ведущих рыболовных держав и, соответственно, экспортеров данной продукции. В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 млн тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года - еще более 1,5 млн тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - заявил он на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

По его словам, российскую рыбную продукцию любят и ценят покупатели более чем в 100 странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - заявил он.