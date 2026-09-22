Главы МИД G7 осудили угрозы свободе судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G7 и высокий представитель ЕС по иностранным делам приняли заявление, осуждающее угрозы свободе судоходства и морской безопасности в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Они заявили о неприемлемости угроз региональной стабильности и безопасности, глобальной энергетической безопасности, а также правам и свободам судоходства и морской безопасности в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся и неприемлемые нападения, совершаемые хуситами в Йемене и против Королевства Саудовская Аравия, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, которые усугубляют страдания людей. Мы подтверждаем нашу полную солидарность с законным правительством Йемена и Королевством Саудовская Аравия. Мы призываем хуситов немедленно прекратить все военные действия, угрозы и нападения на гражданское судоходство и вернуться к политическому процессу с искренними намерениями", - говорится в документе.

В заявлении содержится призыв к Ирану прекратить поставки оружия и поддержку хуситов в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН 1747, 2140 и 2216. Главы МИД указывают на то, что действия хуситов "представляют собой опасную траекторию эскалации, которая рискует еще больше обострить конфликт, нанести ущерб международной торговле и создать глобальную экономическую нестабильность".

"Мы подтверждаем, в частности, абсолютную необходимость обеспечения постоянной морской безопасности, а также прав и свобод судоходства во всем мире, чтобы предотвратить любые долгосрочные сбои в глобальных цепочках поставок, особенно в отношении энергоносителей, удобрений и продовольствия, поскольку это может серьезно навредить уязвимым экономикам и населению в регионе и за его пределами", - говорится в документе.