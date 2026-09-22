В августе средства юрлиц в российских банках выросли на существенные 1,9%

Главным образом выросли остатки на текущих рублевых счетах у нефтегазовых и энергетических компаний

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на существенные 1,9% (1,2 трлн рублей) - до 66,9 трлн рублей - после роста на 0,6% в июле, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

ЦБ отмечает, что главным образом выросли остатки на текущих рублевых счетах (+4,7%) у нефтегазовых и энергетических компаний.

Объем средств населения в августе немного уменьшился - на 0,2% (-0,1 трлн рублей) - до 68,5 трлн рублей - после умеренного роста на 0,3% в июле. Это, по мнению Банка России, может быть связано с характерными для августа тратами на отпуск и подготовку к учебному году.

Рублевые остатки физлиц сократились (-0,2 трлн рублей, -0,3%) как на текущих счетах (-0,1 трлн рублей, -0,5%), так и на срочных вкладах (-0,1 трлн рублей, -0,1%).

Средства на счетах эскроу в августе выросли на 95 млрд рублей (+1,3% после снижения на 0,8% в июле), что связано с некоторым сокращением ввода жилья в эксплуатацию. По предварительным данным, в августе раскрыто счетов эскроу на 259 млрд рублей после 558 млрд рублей в июле.

Объем госсредств в банках в августе увеличился на 0,4 трлн рублей (+4,5% после роста на 0,6% в июле), что в том числе связано с поступлением в бюджет дивидендов примерно на 0,7 трлн рублей. Выросли в основном средства Федерального казначейства (+0,4 трлн рублей, +5,7%), тогда как средства региональных бюджетов почти не изменились.

Привлечение средств от Банка России в августе незначительно выросло (+0,2 трлн рублей, +2,3%), около половины прироста пришлось на кредиты под залог нерыночных активов (отдельные банки использовали их для соблюдения национального норматива краткосрочной ликвидности).