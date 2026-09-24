В ЦБ отметили все еще низкий интерес к привлечению средств на рынке акционерного капитала

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Эмитенты по-прежнему не проявляют большого интереса к привлечению средств на рынке акционерного капитала, пока эту проблему решить не удалось, заявил на Международном банковском форуме первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Его спросили о причинах отсутствия роста рынка долевого финансирования.

"Мы очень много последние годы вместе с правительством думали над системой стимулов и обеспечения правильной регуляторной среды. Там проблемы есть по всем буквально направлениям. Но принципиально, если вы меня спросите на уровне "черное и белое", на что бы я поставил, я бы, конечно, сказал, что у нас сегодня главная проблема на стороне предложения", - сказал Чистюхин.

"Мы многое сделали на стороне спроса, то есть по инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент", - отметил первый зампред ЦБ.

"Главная проблема, что эмитенты по разным причинам не видят сегодня этот канал - по совершенно разным причинам, как объективным, так и достаточно субъективным, - как канал для привлечения капитала. Вот это та проблема, которую сегодня, с моей точки зрения, решить пока не удалось", - подчеркнул Чистюхин.

Комментируя тему вывода на рынок акционерного капитала компаний с госучастием, первый зампред ЦБ напомнил, что за последнее время в этом сегменте среди крупных компаний был один хороший пример - это прошлогоднее IPO "ДОМа.РФ".

"Сейчас еще какое-то небольшое количество компаний готовится к выходу на публичный рынок, компании с государственным участием. Но широкомасштабного признания этот подход не получил. То есть вот если вы спросите, удалось либо не удалось - нет, пока не удалось. Пока мы только в самой начальной стадии", - констатировал Чистюхин.

Для стимулирования размещений на бирже Банк России в 2024 году предложил с помощью субсидирования долевого финансирования сделать для эмитентов выход на IPO и SPO не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Также регулятор предлагал обсудить другие варианты стимулов, среди которых были налоговые меры, а также приоритетный доступ к различным госпрограммам для компаний, выходящих на биржу.