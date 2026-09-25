Денежная база в России выросла с 11 по 18 сентября на 109,8 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 18 сентября составил 22837,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 11 сентября денежная база в России равнялась 22727,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,48%, или на 109,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.