Anthropic хочет закрепить за основателями 50,1% прав голоса

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания Anthropic просит акционеров утвердить новую схему распределения прав голоса, пишет The Information со ссылкой на источники.

Предлагаемая корпоративная модель закрепит за главным исполнительным директором Дарио Амодеи и шестью другими основателями 50,1% прав голоса и будет применяться до тех пор, пока троим из них принадлежит определенное минимальное число акций. Аналогичная структура действует в Palantir.

Предполагается, что основатели Anthropic получат акции особого класса, которые обеспечат им коллективный контроль при голосовании по большинству корпоративных вопросов. Избрание совета директоров в круг этих вопросов не входит. Сейчас в совете семь мест, одно из которых вакантно.

Anthropic также планирует создать особый класс акций для сотрудников, который будет использоваться для решения некоторых корпоративных вопросов при равенстве других голосов.

ИИ-компания готовится к IPO, которое может стать одним из крупнейших в истории. Reuters ранее в сентябре сообщал, что она может провести его после промежуточных выборов в США, которые не должны оказать серьезного влияния на размещение.

Anthropic считается лидером в сегменте ИИ для предприятий. В мае стартап привлек $65 млрд при общей оценке стоимости с учетом вложенных средств (post-money) на уровне $965 млрд.