РЖД в сентябре ожидают погрузку в размере 90 млн т против 91,4 млн т годом ранее

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в сентябре 2026 года планирует погрузить 90 млн тонн, сообщила замглавы компании Ирина Магнушевская.

"C апреля мы фиксируем рост погрузки, она идет у нас ростом к 2025 г. (...) Планируем и сентябрь закончить в тех планах, которые для себя поставили, то есть это 90 млн тонн по сентябрю. Мы продолжаем максимально поддерживать минеральные удобрения, потому что они у нас в течение года все идут с ростом, и фиксируем, что это как раз та отрасль, которая и во внутренних, и на экспортных перевозках идет с плюсом, и мы надеемся эту динамику продолжать", - рассказала она в ходе прошедшей в пятницу конференции "PRO//Движение.Черноземье".

Магнушевская отметила, что по итогам года у РЖД амбициозные планы по погрузке, но все будет зависеть от партнеров и работы портов. "Мы понимаем, что идет осень, это будет оказывать влияние на работу терминалов, в том числе и на Балтике", - пояснила она.

"По итогам года я буду без цифр, но мы планируем выполнить те планы, которые ставила компания перед собой с середины месяца, опять же с учетом логистики и изменений, которые произошли", - подчеркнула Магнушевская.

Говоря о перевозках контейнеров, Магнушевская сообщила, что за 9 месяцев 2026 года они планируются на уровне 5,9 млн TEU с ростом на 4,8% к уровню 2025 года.

"Год мы планируем закончить выше уровня 2025 года, который был 7,880 млн TEU. Для себя ставим амбициозную цель. Но повторюсь, что как железнодорожники мы готовы, всё зависит от партнеров, будет ли предъявление этих контейнерных грузов. Но для себя ставим амбициозную цель – это 8 млн TEU", - добавила Магнушевская.

Как сообщалось, погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 года составила 91,4 млн тонн, что на 3,3% меньше уровня сентября 2024 года.