Поиск

РЖД в сентябре ожидают погрузку в размере 90 млн т против 91,4 млн т годом ранее

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в сентябре 2026 года планирует погрузить 90 млн тонн, сообщила замглавы компании Ирина Магнушевская.

"C апреля мы фиксируем рост погрузки, она идет у нас ростом к 2025 г. (...) Планируем и сентябрь закончить в тех планах, которые для себя поставили, то есть это 90 млн тонн по сентябрю. Мы продолжаем максимально поддерживать минеральные удобрения, потому что они у нас в течение года все идут с ростом, и фиксируем, что это как раз та отрасль, которая и во внутренних, и на экспортных перевозках идет с плюсом, и мы надеемся эту динамику продолжать", - рассказала она в ходе прошедшей в пятницу конференции "PRO//Движение.Черноземье".

Магнушевская отметила, что по итогам года у РЖД амбициозные планы по погрузке, но все будет зависеть от партнеров и работы портов. "Мы понимаем, что идет осень, это будет оказывать влияние на работу терминалов, в том числе и на Балтике", - пояснила она.

"По итогам года я буду без цифр, но мы планируем выполнить те планы, которые ставила компания перед собой с середины месяца, опять же с учетом логистики и изменений, которые произошли", - подчеркнула Магнушевская.

Говоря о перевозках контейнеров, Магнушевская сообщила, что за 9 месяцев 2026 года они планируются на уровне 5,9 млн TEU с ростом на 4,8% к уровню 2025 года.

"Год мы планируем закончить выше уровня 2025 года, который был 7,880 млн TEU. Для себя ставим амбициозную цель. Но повторюсь, что как железнодорожники мы готовы, всё зависит от партнеров, будет ли предъявление этих контейнерных грузов. Но для себя ставим амбициозную цель – это 8 млн TEU", - добавила Магнушевская.

Как сообщалось, погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 года составила 91,4 млн тонн, что на 3,3% меньше уровня сентября 2024 года.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

 В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель

Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

 ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

Вьетнамо-российский совместный банк открыл отделение в провинции Лангшон

Песков назвал факторы для решения проблемы дефицита дизеля

Алиханов отметил пять лет безубыточной работы "АвтоВАЗа"

В ЦБ отметили, что "открытая модель" работы маркетплейсов с банками пока "не педалируется"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11986 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов