Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 3,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2025 г. составила 91,4 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за сентябрь 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% и составил 199,2 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,8% и составил 248,2 млрд т-км.

По данным РЖД, в сентябре благодаря новому урожаю выросла погрузка зерна на 4,6%, а также вывоз удобрений (+9,1%), экспорт черных металлов (+4,6%) и железной руды (+25,5%).

В январе-сентябре 2025 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 6,7%, до 830,2 млн тонн.

Так, за 9 месяцев текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 240,4 млн тонн (-2,8% к январю - сентябрю 2024 г.), кокса - 7,5 млн тонн (-16,2%), нефти и нефтепродуктов - 147,2 млн тонн (-5,4%, в связи с ремонтами на НПЗ), руды железной и марганцевой - 80,2 млн тонн (-1,7%), черных металлов - 38,5 млн тонн (-17,1%), лома черных металлов - 5,6 млн тонн (-34,8%), химических и минеральных удобрений - 52,5 млн тонн (+4,5%), цемента - 16 млн тонн (-13,8%), лесных грузов - 19 млн тонн (-5%), зерна - 16,8 млн тонн (-26,6%), строительных грузов - 75,7 млн тонн (-13,1%), руды цветной и серного сырья - 13,1 млн тонн (+4,9%), химикатов и соды - 15,1 млн тонн (-4,3%), промышленного сырья и формовочных материалов - 20,2 млн тонн (-18,7%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 82,4 млн тонн (-8%).

Грузооборот в январе-сентябре 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 850,6 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,3% и составил 2 трлн 295,9 млрд т-км.

РЖД отмечают, что на протяжении всего года фиксируется рост экспорта в восточном направлении, за 9 месяцев 2025 г. он вырос на 5,6%, до 121,4 млн тонн. Также растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,2%, до 33,5 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), черных металлов (+3,4%), железной руды (+13,7%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10,6%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+5%).