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Bentley представил свой первый электромобиль Torcal

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley (входит в группу Volkswagen) провел презентацию первого полностью электрического автомобиля, пишет CNBC.

Полноприводная модель Torcal имеет запас хода в 600 км и благодаря электродвигателю может разогнаться с нуля до 100 км/ч менее чем за три секунды. Цена автомобиля будет начинаться с 173 тыс. фунтов стерлингов ($229 тыс.).

Torcal станет четвертым автомобилем в модельном ряду Bentley. Также компания выпускает модели Continental GT, Flying Spur и Bentayga.

Люксовые автопроизводители все чаще выпускают на рынок электромобили, отмечает CNBC. В мае пятиместный электрокар Luce презентовала итальянская Ferrari, удивив аналитиков и инвесторов необычным для компании футуристичным дизайном. Стоимость Luce составит 550 тыс. евро, что сделает её одной из самых дорогих моделей Ferrari.

Bentley
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