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В Белоруссии зарегистрированы первые криптобанки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии прошли регистрацию первые криптобанки, сообщила пресс-служба Парка высоких технологий (ПВТ).

"Премьер-министр Александр Турчин проводит заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий. Сегодняшнее заседание можно назвать знаковым для цифровой экономики и финансовой системы в целом. В центре внимания - реализация указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков. Практический результат сегодняшнего обсуждения - старт работы и регистрация первых в отечественной истории криптобанков", - говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу Нацбанка о создании в стране криптобанков и заявил о необходимости расширения сферы применения криптовалют.

В апреле председатель правления белорусского Нацбанка Роман Головченко заявлял, что ряд крупных зарубежных финансовых структур заинтересован в создании на территории Белоруссии криптобанков.

Парк высоких технологий - территория со специальным правовым режимом в Белоруссии, где разрешены операции с цифровыми активами.

Александр Лукашенко Роман Головченко Белоруссия Александр Турчин
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