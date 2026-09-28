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Минфин перечислил НРД 8,6 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 8,6 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, сообщило ведомство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций России на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2035 году составлял $4 млрд. По данным, которые приводил Минфин, коэффициент замещения локальными бумагами этого выпуска составил 71,8%. При этом по объему выпуск замещающих бумаг с погашением в 2035 году стал самым крупным среди всех суверенных замещающих выпусков - $2,9 млрд.

Минфин НРД
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