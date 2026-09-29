Поиск

В ВТБ не ждут возобновления снижения ставки ЦБ в октябре

Позитивного бюджетного фактора для этого будет недостаточно, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетный фактор, несмотря на объявленные позитивные вводные, вряд ли приведет к возобновлению цикла снижения ключевой ставки Банка России в октябре, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Может ли бюджет явиться основанием для прекращения паузы в снижении ключевой ставки на следующем заседании? На мой персональный взгляд, этого будет пока недостаточно. У нас остаётся два заседания по ставке в этом году: октябрьское и декабрьское. Траектория инфляции показывает скорее победу над инфляцией спроса, но шоки предложения не позволяют скользящей средней по базовым компонентам инфляции приблизиться к таргету", - сказал Пьянов журналистам.

Он отметил, что объявленные министром финансов Антоном Силуановым бюджетные проектировки на 2027-2029 годы оказались лучше консервативных ожиданий Банка России. ЦБ на 2026 год закладывал первичный структурный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%.

"Силуанов же с новым бюджетным правилом более оптимистично и рано сводит бюджет к балансировке по показателю структурного первичного дефицита: в 2027 году - 0,6%, у ЦБ был 1%; в 2028 году - 0,2%, у ЦБ был 0,5%; и 0% - в 2029 году. Если ЦБ прогнозировал это при цене отсечения $58 за баррель, то Минфин прогнозирует это при цене нефти по новому бюджетному правилу в $50. Информация о меньшем структурном первичном дефиците может быть оценена позитивно на заседании совета директоров Банка России", - подчеркнул Пьянов.

Он предположил, что, скорее, ставка ЦБ будет снижена на очередные 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.

"Может оказаться так, что позитивный бюджет не приведет к прекращению паузы. Моя персональная оценка вероятности - 40 на 60, что ставка не изменится на октябрьском заседании и будет снижена на 0,25 процентных пункта на декабрьском заседании как новогодний подарок. По нашему прогнозу, трёхмесячная скользящая средняя текущая инфляция в базовых компонентах - это тот фаворизируемый показатель, на который, по нашему мнению, сейчас смотрит ветка ЦБ, отвечающая за ДКП, будет приближаться к 4% только к декабрьскому заседанию, но не к октябрьскому", - заявил Пьянов.

Он также напомнил, что риторика заседаний совета директоров в предыдущие годы в октябре была достаточно жесткой.

"Есть у аналитиков народная примета: октябрьское заседание Банка России обычно ультражесткое. Эта ультражесткость проявлялась, например, в действиях по ставке, отклоняющихся от консенсуса: плюс 200 базисных пунктов в 2023 и 2024 годах при консенсусе и там, и там в 100 базисных пунктов. А в 2025 году было радикальное изменение среднесрочного прогноза и прогнозной траектории ключевой ставки, которая не пересекалась с предыдущим прогнозом. Это тоже признак ультражесткости заседания", - отметил он.

Не в пользу возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики в октябре будут говорить данные по инфляции и дисбаланс спроса и предложения.

"Набор фактов, которые у нас есть: трехмесячная скользящая средняя текущая инфляция по базовым компонентам будет около 6%, не на таргете; шок предложения будет присутствовать - все это наталкивает на определенный вывод, ведь всегда лучше делать подарок под Новый год. Но будем надеяться, что не всегда корректно делать вывод на будущее из прошлого", - подчеркнул Пьянов.

ЦБ в сентябре сохранил ключевую ставку на 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября (оно будет опорным), за ним последует заседание 18 декабря.

Дмитрий Пьянов Минфин ВТБ Антон Силуанов Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбер к 2027 г. будет выдавать 75% кредитов юрлицам и все розничные с помощью ИИ

OpenAI отменила релиз новой ИИ-модели из-за опасений по поводу безопасности

Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

 Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

ВТБ в августе удвоил прибыль по МСФО на фоне улучшения результата по фининструментам и оптимизации расходов

Brent подорожала до $107,32 за баррель

 Brent подорожала до $107,32 за баррель

Президент заявил, что тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами россиян

Путин поддержал закупки зерна в госфонд

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель

Доходность американского госдолга растет из-за скачка цен на нефть

Путин разрешил МКБ сделки с акциями стратегических предприятий, принадлежащих Sova Capital
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12000 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3798 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов