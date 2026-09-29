В ВТБ не ждут возобновления снижения ставки ЦБ в октябре

Позитивного бюджетного фактора для этого будет недостаточно, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетный фактор, несмотря на объявленные позитивные вводные, вряд ли приведет к возобновлению цикла снижения ключевой ставки Банка России в октябре, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Может ли бюджет явиться основанием для прекращения паузы в снижении ключевой ставки на следующем заседании? На мой персональный взгляд, этого будет пока недостаточно. У нас остаётся два заседания по ставке в этом году: октябрьское и декабрьское. Траектория инфляции показывает скорее победу над инфляцией спроса, но шоки предложения не позволяют скользящей средней по базовым компонентам инфляции приблизиться к таргету", - сказал Пьянов журналистам.

Он отметил, что объявленные министром финансов Антоном Силуановым бюджетные проектировки на 2027-2029 годы оказались лучше консервативных ожиданий Банка России. ЦБ на 2026 год закладывал первичный структурный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%.

"Силуанов же с новым бюджетным правилом более оптимистично и рано сводит бюджет к балансировке по показателю структурного первичного дефицита: в 2027 году - 0,6%, у ЦБ был 1%; в 2028 году - 0,2%, у ЦБ был 0,5%; и 0% - в 2029 году. Если ЦБ прогнозировал это при цене отсечения $58 за баррель, то Минфин прогнозирует это при цене нефти по новому бюджетному правилу в $50. Информация о меньшем структурном первичном дефиците может быть оценена позитивно на заседании совета директоров Банка России", - подчеркнул Пьянов.

Он предположил, что, скорее, ставка ЦБ будет снижена на очередные 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.

"Может оказаться так, что позитивный бюджет не приведет к прекращению паузы. Моя персональная оценка вероятности - 40 на 60, что ставка не изменится на октябрьском заседании и будет снижена на 0,25 процентных пункта на декабрьском заседании как новогодний подарок. По нашему прогнозу, трёхмесячная скользящая средняя текущая инфляция в базовых компонентах - это тот фаворизируемый показатель, на который, по нашему мнению, сейчас смотрит ветка ЦБ, отвечающая за ДКП, будет приближаться к 4% только к декабрьскому заседанию, но не к октябрьскому", - заявил Пьянов.

Он также напомнил, что риторика заседаний совета директоров в предыдущие годы в октябре была достаточно жесткой.

"Есть у аналитиков народная примета: октябрьское заседание Банка России обычно ультражесткое. Эта ультражесткость проявлялась, например, в действиях по ставке, отклоняющихся от консенсуса: плюс 200 базисных пунктов в 2023 и 2024 годах при консенсусе и там, и там в 100 базисных пунктов. А в 2025 году было радикальное изменение среднесрочного прогноза и прогнозной траектории ключевой ставки, которая не пересекалась с предыдущим прогнозом. Это тоже признак ультражесткости заседания", - отметил он.

Не в пользу возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики в октябре будут говорить данные по инфляции и дисбаланс спроса и предложения.

"Набор фактов, которые у нас есть: трехмесячная скользящая средняя текущая инфляция по базовым компонентам будет около 6%, не на таргете; шок предложения будет присутствовать - все это наталкивает на определенный вывод, ведь всегда лучше делать подарок под Новый год. Но будем надеяться, что не всегда корректно делать вывод на будущее из прошлого", - подчеркнул Пьянов.

ЦБ в сентябре сохранил ключевую ставку на 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября (оно будет опорным), за ним последует заседание 18 декабря.