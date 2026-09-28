Аксаков не исключил снижение ставки Банка России на 0,25% годовых

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в председатели комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что если снижение ставки Банка России и произойдет, то незначительное.

"Я ожидаю, что возможно снижение ключевой ставки на 0,25%", - сказал он журналистам.

По его словам, ЦБ принимает решение по ключевой ставке, исходя из ситуации на финансовом рынке. "К сожалению, инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать. Но и Центральный банк, очевидно, это будет учитывать", - сказал Аксаков.

Он отметил, что комитет по финрынку Госдумы всегда взаимодействовал с ЦБ: "У нас конструктивная работа, причем хотел бы подчеркнуть, что Центральный банк слышит голос депутатов, и мы зачастую те законопроекты, которые вносятся по инициативе Центрального банка, изменяем таким образом, чтобы учесть мнение народа, которое доносится в комитет по финансовому рынку через депутатов".

Центральный совет "Справедливой России" 27 иентября выдвинул Аксакова кандидатом на пост председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.