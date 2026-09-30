Внешний долг Китая во II квартале вырос на 4% - до $2,5 трлн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец второго квартала 2026 года составлял $2 498,2 млрд, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

С конца марта он увеличился на $86,1 млрд (на 4%).

Ситуация с внешним долгом во втором квартале оставалась в целом стабильной, заявил заместитель главы SAFE Ли Бинь. По его словам, рост был в основном обусловлен активной трансграничной торговлей.

На конец июня 56% внешнего долга было номинировано в юанях по сравнению с 55% тремя месяцами ранее. На средне- и долгосрочную задолженность по-прежнему приходилось около 41%.

На конец 2025 года объем внешнего долга КНР составлял 11,9% ВВП, что значительно ниже международно признанного безопасного порога в 20%, отмечает SAFE.