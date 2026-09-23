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Минтранс занимается согласованием десятка проектов реконструкции аэропортов по концессии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс с осторожностью подходит к утверждению концессионных соглашений по реконструкции аэродромов с учетом сложности их экономики, в активной отработке сейчас порядка десяти таких проектов, заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.

"Это работа и наша, и самого бизнеса, который принимает решения по концессиям с учетом экономики, ставок и так далее. Для меня самая главная задача здесь - это не создавать проекты, которые в силу экономических причин не будут завершены. Поэтому мы очень внимательно смотрим на экономику проектов, где-то корректируем параметры, - сказал он. - Но заниматься пустой работой - заключать концессии, по которым потом окажется, что результат требует дополнительного финансирования, - мы точно не будем. Поэтому Минтранс подходит к этому осторожно".

На вопрос, какие концессионные проекты находятся в наибольшей степени готовности, министр ответил: "Все начинается с того, что компания, которая хочет заключить концессию, вносит нам концессионное предложение так называемое. У нас, наверное, около десятка аэропортов находятся в стадии активной отработки".

Всего до 2030 года в России запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 ожидаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с операторами аэропортов (крупнейшие в России - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика"). Вклад госбюджета в финансирование концессионных проектов составит от 20% до 90% от общей стоимости в зависимости от пассажиропотока конкретного аэропорта, поясняли ранее в Минтрансе. Внебюджетную часть должны обеспечить так называемые инфраструктурные сборы с авиакомпаний, которые будут направляться собственникам аэропортов на возмещение их инвестиций.

Для всех концессионных проектов суммарно планируется привлечь более 124 млрд рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от общей стоимости работ, заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров. В конечном итоге, пояснял он, реконструкция будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, при этом тарифная нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 рублей.

Первая концессия была подписана в марте 2025 года по аэродромной инфраструктуре Горно-Алтайска. Сообщалось, что проект будет реализован с привлечением средств Сбербанка - инвестора компании-концессионера АО "Аэропорт Горно-Алтайск". Работы запланированы на 2025-2028 годы, общий объем финансирования составляет 10,2 млрд рублей, из которых 80% - средства федерального бюджета в форме капитального гранта и 20% - деньги инвестора. На 2026 год запланированы 13 концессионных соглашений, десять из них - с "Новапортом", три - с регионами, в Нарьян-Маре, Ижевске, Апатитах, сообщал в феврале Ядров.

Андрей Никитин Минтранс Новапорт
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