Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2280п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг умеренно подрос на фоне подорожавшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) и данных Росстата о замедлении годовой инфляции, сдерживающим фактором выступили геополитические риски из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к 2280 пунктам на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2279,83 пункта (+0,5%), индекс РТС - 862,74 пункта (+0,9%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Т-Технологии" (+3,7%, до 262,62 рубля) на новостях о высокой цене допэмиссии акций компании, также выросли бумаги "ИКС 5" (+2,8%), МКПАО "Озон" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составил 83,2454 руб. (-31,34 копейки).

Совет директоров "Т-Технологий" утвердил оценку 100% АО "Точка" в рамках консолидации этого актива группой в размере 84,8 млрд рублей (исходя из стоимости одной обыкновенной акции сервиса на уровне 8,48 млн рублей), говорится в сообщении группы.

"Т-Технологии" изменили форму финансирования сделки (ранее предполагалось консолидировать "Точку" только за счет допэмиссии акций группы). Теперь группа планирует провести допэмиссию по цене 320 рублей за акцию по закрытой подписке в пользу владельца 64% "Точки" - МКООО "Каталитик Пипл", выкупить доли сервиса у его других акционеров за счет заемных денежных средств.

Совет директоров оценивает объем требуемых к размещению акций "Т-Технологий" для сделки в 170 млн штук. С учетом цены размещения объем допэмиссии может составить 54,4 млрд рублей.

Также подорожали в четверг акции "Норникеля" (+1,8%, до 117,64 рубля), "Яндекса" (+1,5%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "МТС" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании в среду одобрили выплату 1,85 рубля на акцию за I полугодие 2026 года, сообщила компания. Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 12 октября.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года увеличился на 35,7%, до 220,8 трлн рублей со 162,7 трлн рублей, следует из сообщения биржи. Таким образом, месячный объем торгов на Мосбирже обновил исторический рекорд (предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2026 года на уровне 210,5 трлн рублей).

Подешевели акции МКПАО "Лента" (-2,8%), МКБ (-2,5%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), ВТБ (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ за неделю с 22 по 28 сентября составил 0,12% после повышения на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики. Цены на бензин за этот период не изменились после повышения на 0,05% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,10%), на дизельное топливо снизились на 0,61% после снижения на 0,66% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,04% больше).

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в четверг, что ЦБ РФ на октябрьском заседании по ставке учтет все поступающие данные, а не только бюджетный фактор.

"По итогам сентябрьского заседания совет директоров не давал направленных сигналов по поводу дальнейшего изменения ставки. Дальнейшее решение будет диктоваться всеми поступающими данными, и они не ограничиваются бюджетным фактором", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Альфа-саммита в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что объявленные параметры бюджета на новую трехлетку соответствуют ожиданиям Банка России по итогам июльского заседания совета директоров и поэтому мало повлияют на октябрьский среднесрочный макроэкономический прогноза.

"С учётом того, что параметры бюджетной политики укладываются в то, что было в июльском прогнозе, значимого влияния на прогноз в октябре объявленные параметры бюджета, скорее всего, не окажут, но на этот прогноз могут повлиять и все другие факторы, которые влияют на экономику", - подчеркнул зампред ЦБ.

"Объявленные параметры бюджетной политики в целом укладываются в те предпосылки, которые мы закладывали в свой июльский прогноз. Понятное дело, что уточнение прогноза будет происходить, но вот именно в части новостей по бюджетной политике сильного влияния на октябрьский прогноз это не окажет", - добавил Заботкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Украина не стала ближе к ведению переговоров, как и Европа, которая лишь мешает возобновлению этого процесса. "Вряд ли мы можем признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он ответил на просьбу оценить степень готовности Украины к переговорам и стала ли она ближе к ним.

Также Песков сообщил, что о подготовке трехстороннего саммита РФ-США-КНР на "полях" саммита АТЭС в китайском Шэньджэне речь пока не заходила. По его словам, российская сторона пока готовится только к двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на "полях" саммита АТЭС.

Кроме того, по словам Пескова, никаких наработок относительно двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока нет, но Путин будет рад такой встрече. "Пока нет никаких наработок относительно двусторонней встречи с Трампом. Посмотрим, будет ли она, но она вполне может состояться. Я убежден, что президент (Путин - ИФ) будет рад встретиться с президентом Трампом", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". Представитель Кремля подчеркнул, что встреча президентов РФ и США "была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира".

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", динамика нефти задает тон торгам российскими акциями в начале месяца. В воскресенье, 4 октября, состоится заседание ОПЕК+ по уровням добычи, и есть вероятность, что его итоги повлияют на настроения в нефтегазовом секторе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций не оставляет попыток развить восстановление во многом благодаря корпоративным историям.

Акции "Т-Технологий" подскочили после обнародования параметров сделки по покупке банка "Точка", который был оценен в 84,8 млрд руб. Цена допэмиссии акций "Т-Технологий" для консолидации банка при этом была установлена на уровне 320 руб. против текущих котировок 260 руб. Бумаги X5 Retail Group, очевидно, пользовались спросом в ожидании возможного объявления дивидендов по итогам 9 месяцев 2026 года. Акции "Озона" продолжают восстановление после сильной просадки в конце августа, вызванной новостями об атаках БПЛА на склады компании. Покупки обеспечиваются в том числе сообщениями СМИ об обсуждении Минфином РФ отсрочки по налогам для "Озона": объем возможной поддержки должно определить правительство. "Озон" при этом планирует представить 28 октября финансовые результаты за III квартал 2026 года. Акционеры "Норникеля" в четверг одобрили первые за три года дивиденды в размере 1,85 руб. на бумагу (доходность 1,6%) с закрытием реестра 12 октября.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи. Более высокие цены на нефть и доходности гособлигаций вновь дают о себе знать, ставя под вопрос развитие среднесрочных восходящих трендов в акциях. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2280 пунктов и 870 пунктов соответственно, получая поддержку от корпоративных историй. Российскому рынку все еще недостает масштабных "бычьих" драйверов, но покупатели акций не сдаются, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, поддержку российскому рынку акций оказали вышедшие накануне еженедельные данные Росстата по инфляции, показавшие замедление годовой инфляции. Однако общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России.

Тем временем, по оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, тогда как рост за восемь месяцев 2026 года составил 0,6% (г/г). Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6%. Безработица сократилась в августе до 2,2% с июльского уровня 2,3%, по данным Росстата. Сдерживающим фактором для рынка также остается отсутствие значительного продвижения в вопросе мирного урегулирования на Украине, а также забуксовавшая в росте нефть.

При продолжении роста рынка зона сопротивления для индекса МосБиржи, вероятно, будет находиться в районе 2330-2370 пунктов. В случае негативных новостей и разворота к снижению поддержку может оказать уровень 2220 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Котельникова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в III квартале 2026 года российский рынок столкнулся с тремя основными вызовами: инфляция вернулась к росту (годовой показатель достиг 6,2%, а вклад топлива в рост цен оказался вдвое выше, чем годом ранее), дефицит бюджета РФ расширился до 5,8 трлн руб. (2,5% ВВП) из-за падения нефтегазовых доходов, прокатилась волна дефолтов на рынке облигаций (доверие инвесторов к рейтингам эмитентов пошатнулось даже в сегменте инвестиционного уровня).

С учетом всех этих факторов консервативная стратегия снова актуальна: на долговом рынке предпочтительнее выглядят короткие ОФЗ, флоатеры и облигации эмитентов с минимальным долгом. Рынок акций остается в целом недооцененным, но геополитические риски и высокая ключевая ставка ЦБ не дают ему вырасти, полагают эксперты.

В итоге в IV квартале 2026 года не стоит ожидать резкого разворота вверх. "По нашим оценкам, инфляция ускорится до 6,5-7%, ключевая ставка останется на уровне 14%, рубль ослабнет до 85-90 руб./$1. Именно в таких условиях формируются точки входа в качественные активы. Наша текущая стратегия - это диверсификация между защитными облигациями и точечными ставками на недооцененные акции с высоким потенциалом переоценки. На сырьевом рынке обращаем внимание на металлы: медь, платину и алюминий", - считают аналитики "Цифра брокер".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (при этом биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE потеряли 1-1,3%) и США (индексы к 19:00 по Москве просели на 0,3-0,4%).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, в третьем квартале 2026 года увеличился до 24 пунктов по сравнению с 22 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Показатель стал максимальным с первого квартала 2018 года. Аналитики в среднем ожидали его на уровне 25 пунктов, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили рост после локальной коррекции, поддержку оказали сообщения, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $101,41 за баррель (+3,5% и +1,9% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $92,61 за баррель (+2,4% и +1,2% накануне).

Китайские компании приостановили экспорт нефтепродуктов по всем направлениям, кроме Гонконга и Макао до дальнейшего уведомления, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Такое решение еще больше ограничит предложение на мировом топливном рынке, уже испытывающем дефицит из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты.

Администрация Трампа потребовала от Германии и Франции задействовать экстренные запасы дизельного топлива, чтобы помочь снизить мировые цены на него, сообщают источники Reuters. В противном случае, по их словам, Вашингтон угрожает запретить экспорт дизельного топлива из США.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли "префы" ПАО "Красный Октябрь" (+12,6%), "Ижстали" (+12,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,8%), "Сахалинэнерго" (+4,3%), ПАО "Яковлев" (+3,1%), "ФСК-Россети" (+2,7%).

Подешевели "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,8%), акции ПАО "Бурятзолото" (-4,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,6% и -3,8% "префы"), "Якутскэнерго" (-2,5%).

Дивиденды ПАО "Группа "Черкизово" (акции не изменились, 3608 руб.), одного их ведущих производителей мясной продукции в РФ, за первое полугодие 2026 года составят 120,19 рубля на акцию. Как сообщает компания, такую рекомендацию утвердили акционеры на внеочередном собрании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 49,66 млрд рублей (из них 10,08 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 5,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,52 млрд рублей на акции "Озона").