Новак предложил заранее определять объемы импорта топлива

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на рынке топлива подчеркнул необходимость повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов в целях возможности превентивного реагирования на изменения спроса и предложения, сообщает пресс-служба правительства.

"В частности, необходимо заблаговременно определять объёмы импорта, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Помимо этого, профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них - проработка соглашений между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС с другой с целью регулирования ценообразования; контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже; дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов.

Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объёмах импорта топлива. Отмечено, что ряд нефтяных компаний перенёс плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объёмы топлива на внутренний рынок.

Отдельное внимание было уделено обеспечению регионов в рамках северного завоза. Было отмечено, что поставки необходимых ресурсов осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находятся Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.

ФАС доложила о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов. В целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо ведомством возбуждено 51 дело и выдано 81 предупреждение.

Главы субъектов доложили о ситуации на региональных рынках. В частности, были рассмотрены баланс спроса и предложения, динамика цен, загруженность автозаправочной инфраструктуры в республиках Хакасия и Мордовия, а также в Свердловской области.