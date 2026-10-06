Новак призвал ускорить принятие нормативных документов для удовлетворения спроса на топливо

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщает пресс-служба правительства.

"Также отмечена необходимость ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов, которые позволят оперативно удовлетворять спрос на топливо и способствуют скорейшей стабилизации ситуации с топливообеспечением", - говорится в сообщении.

Минэнерго доложило о текущем состоянии рынка нефтепродуктов, в том числе о накопленных запасах топлива, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Отдельно были рассмотрены принимаемые меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также оперативной ликвидации локальных дефицитов.

ФАС отчиталась о систематической работе на региональных топливных рынках в целях соблюдения антимонопольного законодательства и пресечения нарушений в сфере ценообразования.

Были представлены меры по регулированию ценовой ситуации в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике.

Представители региональных органов власти представили анализ ситуации на территории субъектов. Особое внимание было уделено положению на рынках Нижегородской и Тамбовской областей, республик Ингушетия, Карелия и Бурятия.

Отраслевые компании отчитались о выполнении взятых обязательств, включая обеспечение поставок, наращивание объемов производства бензина и дизельного топлива, а также удовлетворение розничного спроса на нефтепродукты.

Новак призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Также отмечена необходимость ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов, которые позволят оперативно удовлетворять спрос на топливо и способствуют скорейшей стабилизации ситуации с топливообеспечением.

Необходимо также усилить работу по заключению соглашений между регионами и независимыми АЗС, а также Минэнерго и ФАС с независимыми НПЗ с целью обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации.