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Токаев обсудил с Алекперовым нефтегазовые проекты Казахстана с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателя НК "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова, сообщила пресс-служба президента.

Токаев был проинформирован об итогах текущей деятельности "ЛУКОЙЛа" в Казахстане и планах на ближайшую перспективу. Они также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли.

Еще Алекперов провел переговоры с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым, сообщила пресс-служба Минэнерго. Они обсудили перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере.

"ЛУКОЙЛ" работает в Казахстане с 1995 года, имеет доли в крупных нефтегазодобывающих проектах, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В."), Тенгиз (5% в операторе ТОО "Тенгизшевройл"), Кумколь (50% в АО "Тургай Петролеум"), а также участвует вместе с Казахстаном в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК, доля "ЛУКОЙЛа" - 12,5%).

Минфин США ввел против "ЛУКОЙЛа" санкции, выдав лицензию на сворачивание операций. При этом ряд международных проектов в Казахстане с участием "ЛУКОЙЛа" сразу были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности, проекты КТК, Тенгиз и Карачаганак.

В конце марта 2026 года председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов сообщал, что реализация проекта с участием "ЛУКОЙЛа" по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспия приостановлена. Сейчас Казахстан ведет переговоры с "ЛУКОЙЛом" по этому вопросу. 30 сентября замминистра энергетики республики Ерлан Акбаров сообщал, что судьба этих проектов пока не определена, изучается возможность привлечения других инвесторов.

Казахстан КазМунайГаз Касым-Жомарт Токаев ЛУКОЙЛ Минэнерго США Вагит Алекперов
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