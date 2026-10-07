Денежная масса в России в сентябре выросла на 0,6%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в сентябре 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 0,6%, до 137,5 трлн рублей, после роста на 1,0% в августе, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 октября ускорился до 13,2% с 12,7% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в сентябре увеличилась на 1,0% после роста в августе на 0,9%. Годовой темп ее прироста на 1 октября замедлился до 11,3% с 11,7% на 1 сентября.

Начиная с данных за сентябрь 2026 года Банк России рассчитывает валютную переоценку показателей денежно-кредитной статистики по курсу рубля к иностранным валютам и по изменению учетной цены на драгоценные металлы, а не по курсу рубля к доллару США (согласно ранее используемой методике). Также в показателях денежно-кредитной статистики уточнена методика отражения международных компаний, которые учитываются с правовым статусом резидентов.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в сентябре замедлился до 1,3% (до 21,0 трлн рублей) с 1,9% в августе. Он в сентябре, как и в феврале-августе, превышал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств (0,3%).

Годовой темп роста наличных на 1 октября вырос до 21,6% после 20,9% на 1 сентября.

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы М2Х в сентябре составил 4,6 процентного пункта (п.п.) после 4,7 п.п. в августе и был больше вклада рублевых депозитов домашних хозяйств (4,5 п.п.).

Вклад наличных денег M0 в динамику денежной массы М2Х в сентябре почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем - 2,8 п.п. против 2,7 п.п. в августе. Доля M0 в рублевой денежной массе увеличилась до 15,3% с 15,1% месяцем ранее (это близко к уровню этого показателя в конце 2024 года).

Доли переводных и других (срочных) депозитов домашних хозяйств в структуре М2 практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 15,7% и 33,6% соответственно.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.