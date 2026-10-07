Поиск

Денежная масса в России в сентябре выросла на 0,6%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в сентябре 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 0,6%, до 137,5 трлн рублей, после роста на 1,0% в августе, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 октября ускорился до 13,2% с 12,7% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в сентябре увеличилась на 1,0% после роста в августе на 0,9%. Годовой темп ее прироста на 1 октября замедлился до 11,3% с 11,7% на 1 сентября.

Начиная с данных за сентябрь 2026 года Банк России рассчитывает валютную переоценку показателей денежно-кредитной статистики по курсу рубля к иностранным валютам и по изменению учетной цены на драгоценные металлы, а не по курсу рубля к доллару США (согласно ранее используемой методике). Также в показателях денежно-кредитной статистики уточнена методика отражения международных компаний, которые учитываются с правовым статусом резидентов.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в сентябре замедлился до 1,3% (до 21,0 трлн рублей) с 1,9% в августе. Он в сентябре, как и в феврале-августе, превышал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств (0,3%).

Годовой темп роста наличных на 1 октября вырос до 21,6% после 20,9% на 1 сентября.

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы М2Х в сентябре составил 4,6 процентного пункта (п.п.) после 4,7 п.п. в августе и был больше вклада рублевых депозитов домашних хозяйств (4,5 п.п.).

Вклад наличных денег M0 в динамику денежной массы М2Х в сентябре почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем - 2,8 п.п. против 2,7 п.п. в августе. Доля M0 в рублевой денежной массе увеличилась до 15,3% с 15,1% месяцем ранее (это близко к уровню этого показателя в конце 2024 года).

Доли переводных и других (срочных) депозитов домашних хозяйств в структуре М2 практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 15,7% и 33,6% соответственно.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России М2 ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

 Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

Японских пивоваров заподозрили в ценовом сговоре

В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

 В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

 Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

ГТЛК утвердила решение о смене "прописки" с ЯНАО на Новгородскую область

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

 Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12155 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов