Выплаты по агрострахованию с господдержкой 2024-2026 годах составили 20 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выплаты, произведенные агростраховщиками по договорам сельхозстрахования с господдержкой за период 2024-2026 годов, составили 20 млрд рублей при объемах бюджетного финансирования этих программ в размере 11,5 млрд рублей, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на семинаре по агрострахованию на выставке "Золотая осень".

"Для нас как для ведомства это означает, что механизм господдержки в агростраховании работает эффективно", - пояснила она. Согласно приведенным ею данным, в 2025 году выплаты агростраховщиков по субсидированным договорам достигли 9,5 млрд рублей при 3,5 млрд рублей, выделенных федеральным бюджетом на эти цели.

Фастова подчеркнула важность того, чтобы "агрострахование с господдержкой не просто работало, но было также еще и доступно". По ее словам, в 2026 году по сравнению с 2025 годом по мультирисковой программе страхования урожая стоимость страхования снизилась на 17%, по программе защиты урожая от ЧС - на 25%, по страхованию животных - на 9%.