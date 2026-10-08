Поиск

Выплаты по агрострахованию с господдержкой 2024-2026 годах составили 20 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выплаты, произведенные агростраховщиками по договорам сельхозстрахования с господдержкой за период 2024-2026 годов, составили 20 млрд рублей при объемах бюджетного финансирования этих программ в размере 11,5 млрд рублей, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на семинаре по агрострахованию на выставке "Золотая осень".

"Для нас как для ведомства это означает, что механизм господдержки в агростраховании работает эффективно", - пояснила она. Согласно приведенным ею данным, в 2025 году выплаты агростраховщиков по субсидированным договорам достигли 9,5 млрд рублей при 3,5 млрд рублей, выделенных федеральным бюджетом на эти цели.

Фастова подчеркнула важность того, чтобы "агрострахование с господдержкой не просто работало, но было также еще и доступно". По ее словам, в 2026 году по сравнению с 2025 годом по мультирисковой программе страхования урожая стоимость страхования снизилась на 17%, по программе защиты урожая от ЧС - на 25%, по страхованию животных - на 9%.

Елена Фастова Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Т-банк восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя

Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

 Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

В Сбере сообщили об активной работе с "Самолетом" и подготовке плана улучшения ситуации

ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

 ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

Греф пообещал "очень хорошие" дивиденды Сбербанка по итогам 2026 года

"КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

 "КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 72,97%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 72,97%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12175 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 109 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3856 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов