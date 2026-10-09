Brent подорожала до $104,41 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к небольшому росту на торгах в пятницу.

К 18:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,12%) до $104,41 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,04 (0,04%), до $91,53 за баррель.

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон не собирается атаковать Иран до промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября, ослабило напряженность на нефтяном рынке. Трамп также сказал, что Штаты ведут "продуктивные переговоры" с Ираном.

Кроме того, давление на рынок оказывает информация о планах Китая возобновить экспорт нефтепродуктов после краткосрочной приостановки на время праздничной "Золотой недели".

По данным отраслевых источников Reuters, Китай одобрил экспорт дизельного топлива, бензина и авиакеросина в октябре общим объемом около 3,7 млн тонн. Это, как ожидается, поможет ослабить дефицит нефтепродуктов на мировом рынке.

В то же время трейдеры обеспокоены ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.

Метеорологи прогнозируют, что "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу. В прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

CBS сообщает, что в некоторых округах Флориды власти отдали приказ об обязательной эвакуации. В прибрежных районах Алабамы эвакуация была добровольной.