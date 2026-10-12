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Рубль утром заметно укрепляется в паре с юанем после переговоров Путина и Трампа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль заметно укрепился на новостях, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели успешные переговоры относительно поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,592 руб. (-8,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп в пятницу написал в соцсети Truth Social, что провел "успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Документ OFAC разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раннее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями, и готова к будущей координации действий, направленных на создание более предсказуемого и здорового рынка", - сказал Новак.

Он отметил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тыс. тонн, в декабре - до 1 млн тонн. "В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после подъема по итогам предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по Москве торгуются по $104,05 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,13%, до $90,80 за баррель.

Влияние на нефтяные котировки оказывает вероятность смягчения глобального дефицита топлива благодаря поставкам российского дизеля, пишет Trading Economics.

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