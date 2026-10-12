ФТС отметила сокращение экспорта продукции ЛПК в январе-августе на 3,5%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем экспорта из России древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-августе 2026 года сократился на 3,5% и составил $6,7 млрд против $7,0 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт продукции лесопромышленного комплекса за восемь месяцев 2026 года вырос на 8,9%, составив $2,3 млрд.

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

Россия в 2025 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $10,6 млрд, что на 4,9% больше показателя за 2024 год ($10,1 млрд). Импорт лесной продукции в прошлом году сократился на 1,6%, составив $3,2 млрд.