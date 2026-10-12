Поиск

ФТС отметила сокращение экспорта продукции ЛПК в январе-августе на 3,5%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем экспорта из России древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-августе 2026 года сократился на 3,5% и составил $6,7 млрд против $7,0 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт продукции лесопромышленного комплекса за восемь месяцев 2026 года вырос на 8,9%, составив $2,3 млрд.

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

Россия в 2025 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $10,6 млрд, что на 4,9% больше показателя за 2024 год ($10,1 млрд). Импорт лесной продукции в прошлом году сократился на 1,6%, составив $3,2 млрд.

ФТС ЛПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

 Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

 Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12252 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 123 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов