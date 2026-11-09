Количество выявленных Банком России "нелегалов" на финрынке сократилось на 23%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в январе-сентябре 2026 года выявил 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил регулятор.

В том числе было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта, 1392 субъекта с признаками нелегального кредитора, 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Треть всех выявленных "нелегалов" относится к проектам с признаками финансовых пирамид (1503 субъекта). В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете.

Банк России отмечает тенденцию к изменению модели вовлечения в пирамиды. Часть из них смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя под программы лояльности. Участникам предлагают совершать систематические, но небольшие платежи (от 5 тысяч рублей), под видом увеличения лимита карты, предоставляющей скидки на маркетплейсах. "Такая модель микроинвестиций, размывая у участников ощущение объема потерянных средств, существенно растягивает срок жизни самой пирамиды", - отмечает ЦБ.

Почти половина проектов обещали заработок от инвестиций в криптовалютные активы - 752 субъекта. Еще 79 пирамид было "построено" вокруг использования искусственного интеллекта для повышения доходности инвестиций. Также организаторы пирамид предлагали и "международные" схемы, например, инвестиции в недвижимость в Юго-Восточной Азии или в новую международную платежную систему. Ряд проектов предлагали своим участникам инвестиции в создание сетей криптообменников в России и странах СНГ или заработок на инвестициях в "суверенную криптовалюту России на собственном независимом квантовозащищенном блокчейне".

Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финрынке регулятор направляет в правоохранительные органы. За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее).

По инициативе Банка России за девять месяцев ограничен доступ к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финрынка, псевдоинвестиционным проектам и финансовым пирамидам.