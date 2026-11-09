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Мировые продажи чипов в сентябре выросли почти в 2,5 раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в сентябре подскочили почти в 2,5 раза (на 147%) относительно того же месяца прошлого года и составили $172,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с августом подъем составил 7,9% (с пересмотренных $160 млрд). Рост в помесячном сравнении был зафиксирован девятнадцатый месяц подряд.

В третьем квартале поставки выросли на 24,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до $517,7 млрд.

"Мировой рынок чипов значительно вырос в течение третьего квартала: объем глобальных продаж увеличивался более чем на 20% кв/кв - и так происходит уже третий квартал подряд", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Майкл Роббинс, слова которого приводятся в сообщении.

"Показатели продаж полупроводников в годовом сравнении остаются высокими на всех основных региональных рынках, что подчеркивает глобальный охват отрасли и ее незаменимую роль в стимулировании инноваций, повышении производительности и укреплении экономической конкурентоспособности", - отметил он.

Продажи в Северной и Южной Америке в сентябре взлетели на 191,7% г/г, в Европе - на 102,5%, в Китае - на 124,9%, в Японии - на 73,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 141,4%.

Реализация чипов относительно августа выросла в Северной и Южной Америке на 11%, в Европе - на 8,1%, в Японии - на 8,7%, в КНР - на 4,2%, в АТР - на 6,9%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Ассоциация полупроводниковой промышленности
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