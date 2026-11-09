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Минпромторг начнет отборы для поддержки III фазы исследований инновационных лекарств

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первый отбор проектов для компенсации затрат на финальную III стадию клинических исследований инновационных препаратов (так называемый "кэшбэк за успех") будет проведен уже в 2027 году, нормативная база находится на финальной стадии согласования, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Кроме того, с 2027 года планируется запустить грантовую поддержку и двух предшествующих стадий исследований, условия уже согласованы.

Отвечая на вопрос, когда можно ждать первого отбора в рамках "кэшбэка за успех", он сказал: "Соответствующий проект постановления уже разработан. До конца года мы совместно с правительством планируем урегулировать ряд правовых аспектов и принять указанный проект постановления. Таким образом, первый отбор по механизму "кэшбэк за успех" планируется провести уже в 2027 году".

Как сообщалось, механизм предполагает возможность компенсации затрат на III фазу клинических исследований в размере до 2,5 млрд рублей (но не более 50% от общих затрат) на "первый в классе" препарат (обладает уникальным механизмом фармакологического действия, ранее не представленным в официальной мировой медицинской практике, и соответствует утвержденным Минздравом терапевтическим направлениям). Участвовать в отборе смогут проекты, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течение трёх лет до проведения отбора. Каждый год на финансирование этого механизма предполагается выделять до 10 млрд рублей.

"Кроме того, с 2027 года нами планируется применение еще одного механизма, направленного на поддержку I и II фаз клинических исследований оригинальных препаратов", - напомнил Алиханов, сообщив, что уже согласованы условия предоставления таких грантов через АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

По одному проекту, по словам министра, планируется предоставлять гранты в размере до 500 млн рублей (с обязательным привлечением собственных средств в объеме не менее 100% от суммы гранта). За счет средств гранта планируется финансировать только I-II фазы клинических исследований оригинальных препаратов (III фаза осуществляется за счет собственных средств с возможностью последующей частичной компенсации).

Срок реализации проекта будет ограничен семью годами, в указанный срок необходимо получить регистрационное удостоверение на оригинальный препарат. В случае неполучения регистрационного удостоверения получатель обязан вернуть грант в полном объеме.

Минпромторг Антон Алиханов Минздрав правительство
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