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Хуситы сообщили об обстреле нефтехранилищ в Саудовской Аравии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Йемене хуситы объявили, что нанесли в воскресенье очередную серию ударов с воздуха по энергетическим объектам в Саудовской Аравии.

Согласно заявлению в соцсетях представителя хуситов Яхьи Сари, движение применило ракеты и дроны. Целями ударов стали нефтяные объекты Saudi Aramco в населенном пункте Абкайк.

Кроме того, удары были нацелены на нефтехранилища, международный аэропорт имени короля Халида, а также - на административное здание Saudi Aramco в Эр-Рияде.

Кроме того, хуситы обстреляли места концентрации саудовских военнослужащих на территории Саудовской Аравии и Йемена.

Подробных данных о результатах ударов не поступало.

Ранее в воскресенье сообщалось, что здание Saudi Aramco незначительно пострадало в саудовской столице, когда на него упали обломки ракеты.

Саудовская Аравия Saudi Aramco Йемен
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