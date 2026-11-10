Brent остается в минусе и торгуется у $90,17 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в глубоком минусе днем во вторник.

К 15:15 по Москве январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures по $90,17 за баррель, на $2,4 (2,59%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,9 (2,19%), до $84,95 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $89,21 за баррель, на WTI - до $83,88 за баррель.

Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, укрепившиеся на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа.

"Мы наблюдаем предпосылки к скорому завершению конфликта", - сказал Трамп в интервью телеканалу CSPAN. Глава Белого дома отметил, что военные США остаются в "полной боевой готовности на случай, если ситуация на Ближнем Востоке изменится". При этом он добавил, что не видит причин задействовать военную мощь Вашингтона в регионе. "Не думаю, что появится причина применить ее", - заявил американский лидер.

"Рынок продолжает снижать премию за геополитический риск, которая закладывалась в цены на нефть в последние недели, из-за роста ожиданий, что конфликт между США и Ираном может перейти в фазу деэскалации", - говорится в аналитической записке ING.

Снижению нефтяных цен также способствуют признаки восстановления поставок нефти из стран Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal.

"Атаки на суда вокруг Ормузского пролива все еще происходят, однако мы не видим того уровня эскалации, который вызвал бы появление на рынке новой премии за риск", - написал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.