Российские банки стали чаще запрашивать у БКИ кредитные отчеты

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банки в первом полугодии 2026 года стали чаще запрашивать у бюро кредитных историй кредитные отчеты, с помощью которых они оценивают платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента, количество полученных ими отчетов выросло до 1,2 млрд ед., что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил Банк России.

Микрофинансовые организации (МФО) в I полугодии, напротив, меньше обращались к БКИ за кредитными отчетами. Количество полученных ими кредитных отчетов сократилось почти на треть, до 78,1 млн с 114,2 млн в первом полугодии 2025 года.

Общее количество предоставленных пользователям кредитных отчетов БКИ в I полугодии выросло на 13,6%, в основном за счет кредитных организаций. Кредитные отчеты составляют более половины всех услуг пользователям за первое полугодие.

Число предоставленных кредитных оценок (скорингов) в I полугодии увеличилось на 8% к первому полугодию 2025 года, в основном за счет увеличения кредитных оценок, предоставленных кредитным организациям, говорится в аналитическом отчете регулятора.

Спрос населения на услуги БКИ за год практически не изменился. Граждан по-прежнему больше всего интересует их индивидуальный рейтинг - на него приходилось более половины запросов в БКИ.

Общее количество уникальных пользователей услуг БКИ в I полугодии снизилось на 2,2% г/г, до 3 тыс. 622 ед., в основном ввиду сокращения количества кредитных потребительских кооперативов (КПК, -34%) на фоне консолидации рынка КПК. Среди активных пользователей наибольшую долю занимают МФО (40,8%), доля кредитных организаций составляет 15,4%, доля КПК - 18,9%.

Суммарное число фактов передачи сведений в БКИ в I полугодии составило 11,5 млрд ед., что на 10% ниже, чем год назад, за счет снижения фактов передачи кредитными организациями (-15% к первому полугодию 2025 года). Ключевой фактор снижения передачи сведений кредитными организациями - сокращение объемов передачи сведений от СЗКО на 19%, что обусловлено продолжающейся оптимизацией порядка предоставления сведений в БКИ, отмечает ЦБ.