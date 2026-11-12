Госкомпаниям могут заменить предупреждение на штраф за задержку оплаты по договорам с МСП

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские госкомпании могут лишить права на предупреждение за нарушения при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сговорится в законопроекте № 32168-9, который в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов.

Эти поправки к КоАП затрагивают, в том числе, случаи нарушения сроков оплаты по договорам, заключенным госкомпаниями с субъектами МСП (такие закупки регулируются положениями закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ).

"Наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при отсутствии, в частности, имущественного ущерба, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Применение предупреждения в рассматриваемом случае (несвоевременная оплата по договорам с субъектами МСП - ИФ) представляется некорректным, поскольку у поставщика (подрядчика, исполнителя) образуется имущественный ущерб (например, в виде привлечения заемных средств из-за несвоевременной оплаты - ИФ)".

Отмечается, что в 2024 году обращения по неоплате субъектам МСП со стороны заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ, оценивались в 1,5 млрд рублей, в 2025 году - уже в 4,1 млрд рублей. Поэтому, по мнению авторов законопроекта, "автоматическая" замена административного штрафа предупреждением не достигает цели минимизации нарушений.

"Кроме того, может возникнуть ситуация, при которой заказчик не осуществляет закупки у субъектов МСП в размере 25% и более совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, на протяжении нескольких лет и его привлекают к ответственности в виде предупреждения, что минимизирует эффективность мер административного принуждения", - подчеркивается в записке.

Для решения проблемы предлагается внести в перечень ситуаций, когда замена штрафа на предупреждение невозможна, ряд случаев с нарушениями заказчиками условий закупок у малого бизнеса. В том числе, нарушения сроков или порядка заключения договоров по результатам спецторгов (в них могут принимать участие только субъекты МСП), за что предусмотрены штрафы в размере 5-30 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для юридических лиц; невыполнение квоты по объему закупок у малого бизнеса (25% от годового объема закупок) - 30-50 тысяч рублей и 50-100 тысяч рублей; нарушение сроков оплаты по договорам - 30-50 тыс. рублей и 50-100 тысяч рублей.

В середине текущего года "Корпорация МСП" сообщала, что в 2026 году от субъектов МСП поступило 237 обращений о неплатежах госкомпаний по исполненным договорам на общую сумму в 1,6 млрд рублей. В то же время российские госкомпании с начала 2026 года погасили задолженность перед малым бизнесом на 1,3 млрд рублей.

Всего же в "Корпорацию МСП" с начала 2026 года поступило более 800 обращений. Из них около 50% связаны с неплатежами госкомпаний и госзаказчиков (осуществляют закупки в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ), а 30% - жалобы на работу маркетплейсов. С последними корпорация также ведет работу и к середине года добилась возвращения селлерам и владельцам ПВЗ (пункты выдачи заказов) 40 млн рублей, взысканных маркетплейсами в виде штрафов.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что по итогам 2025 года задолженность госкомпаний перед поставщиками из числа субъектов МСП выросла в три раза, до 4,1 млрд рублей.

"Задержки оплат по исполненным договорам в рамках 223-ФЗ являются сейчас самой крупной темой, по которой обращаются предприниматели через наш специальный сервис обратной связи на "МСП.РФ", - говорил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Каждая вторая жалоба от бизнеса связана с этой тематикой".

В феврале 2026 года был создан федеральный штаб по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП. Его возглавил министр экономического развития Максим Решетников. В него вошли представители Минэкономразвития, Федерального казначейства, ФАС России, "Корпорации МСП" и деловых общественных объединений.