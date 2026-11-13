Поиск

Росстат отметил сокращение инвестиций в основной капитал в РФ в январе-сентябре на 8,5%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России в III квартале 2026 года снизились на 6,2% в годовом выражении после сокращения на 6,6% во II квартале и падения на 14,3% в I квартале, сообщил Росстат.

В целом за январь-сентябрь 2026 года инвестиции упали на 8,5%.

В номинальном выражении инвестиции в январе-сентябре 2026 года составили 26 трлн 926,7 млрд рублей.

В 2025 году инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году.

В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно сентябрьскому прогнозу) снижения инвестиций на 5,4% и роста на 0,2% в 2027 году.

Росстат Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил взимать НДФЛ со стоимости российских акций, полученных нерезидентами при выходе из иностранных компаний

Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь составил 0,8%

 Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь составил 0,8%

Росстат отметил рост ВВП РФ в III квартале на 1,0%

ЦБ ждет появления реестра сдавших экзамен "квалов" в ближайшее время

В Севастополе пригрозили вернуть лимиты на продажу бензина из-за искусственного ажиотажа

Стоимость команд "Формулы-1" за год выросла в среднем на 33%

Минфин предложил штрафовать банки за неверные сведения о счетах клиентов, переданные в налоговую

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

 Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4141 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12960 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов