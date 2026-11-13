Росстат отметил сокращение инвестиций в основной капитал в РФ в январе-сентябре на 8,5%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России в III квартале 2026 года снизились на 6,2% в годовом выражении после сокращения на 6,6% во II квартале и падения на 14,3% в I квартале, сообщил Росстат.

В целом за январь-сентябрь 2026 года инвестиции упали на 8,5%.

В номинальном выражении инвестиции в январе-сентябре 2026 года составили 26 трлн 926,7 млрд рублей.

В 2025 году инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году.

В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно сентябрьскому прогнозу) снижения инвестиций на 5,4% и роста на 0,2% в 2027 году.