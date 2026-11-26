Мелони считает, что лидерам Евросоюза очень далеко до согласования бюджета

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Лидерам Евросоюза еще предстоит много работы, чтобы достичь согласия по вопросу бюджета на период с 2028 по 2034 год, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Нам до урегулирования этого вопроса еще много световых лет, - сказала она. - Мы не хотим подписывать бюджет, в рамках которого нам придется отдать больше, а получить - меньше".

Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил 21 ноября о своем новом предложении странам ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором, в частности, оборонные расходы будут увеличены на 232%.

Европейские СМИ отмечали, что часть стран ЕС выступает за то, чтобы пойти на некоторые меры бюджетной экономии. Другие же государства, напротив, выступают за активное финансирование проводимых Евросоюзом программ.