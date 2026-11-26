Литва попросила дополнительное финансирование закупок вооружений по программы ЕС SAFE

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Литва подала заявку на получение дополнительного льготного кредита в размере 1,442 млрд евро в рамках программы Евросоюза SAFE (Security Action for Europe), сообщило литовское Минобороны.

"Наряду с развитием национальной дивизии мы уделяем особое внимание противовоздушной обороне. Средства, выделенные в рамках первого этапа SAFE, идут на укрепление дивизии, а второй этап затрагивает потребности противовоздушной обороны - в нем определены три приоритетных направления: комплексная противовоздушная оборона, беспилотники и системы противодействия беспилотникам, а также боеприпасы", - заявил министр обороны Робертас Каунас.

"Мы также планируем направить запрошенные средства на системы электромагнитной борьбы, радары, противотанковые мины и другие современные оборонные технологии", - добавил он.

Общий бюджет второго этапа SAFE составляет 21,3 млрд евро.

Общий фонд SAFE составляет порядка 150 млрд евро. Заявки также подали Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Польша (крупнейший бенефициар программы, с бюджетом 43,7 млрд евро), Словакия, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония.

Ранее в рамках SAFE Литве был предоставлен кредит в размере 6,375 млрд евро, из которых страна уже получила первый транш в размере 956 млн евро.

Программа оборонных займов Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польской стороны. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.