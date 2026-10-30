Сделка ВТБ с RWB и SPO акций банка под нее могут выйти за пределы 2026 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Срок размещения допэмиссии акций ВТБ в рамках сделки с Wildberries-Russ (RWB) может выйти за пределы 2026 года, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Поскольку сроки SPO и наши коммуникации, что это завершится в сентябре, в октябре, многократно переносились, у меня нет сейчас возможности сказать гарантированно, что это будет до 31 декабря, то есть это может выйти за эти пределы", - сообщил Пьянов в эфире РБК.

По срокам размещения допэмиссии он предложил ориентироваться на объявление о запуске возможности выкупа бумаг по преимущественному праву.

"Я предложил вариант, когда каждый имеет возможность отслеживать. Был предложен алгоритм, что до пятого числа каждого месяца, если не происходит объявление, что начинается преимущественное право по допэмиссии, то со стопроцентной вероятностью допэмиссия не состоится в этом месяце", - отметил первый зампред.

Ранее в пятницу он сообщил, что параметры допэмиссии акций ВТБ для сделки с RWB не изменились, она пройдет по нижней границе ранее объявленного диапазона в 300 млрд рублей.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг – покупка ВТБ 5% в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки банк привлечет финансирование на рынке через SPO. По открытой подписке он может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей.