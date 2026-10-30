Допэмиссия ВТБ для сделки с RWB не повлияет на достаточность капитала

Оона "утилизируется" за счет покупки активов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Допэмиссия акций ВТБ не повлияет на достаточность капитала банка или группы, заявил на конференц-звонке с аналитиками первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Дополнительная эмиссия, которая будет производиться, материальным образом на достаточность капитала на групповом, консолидированном уровне или на соло-уровне не повлияет, потому что, по сути, она проводится для приобретения финансовых активов и будет утилизирована этими приобретаемыми финансовыми активами", - сообщил он.

"Мы коммуницируем и коммуницировали, что это не допэмиссия для увеличения достаточности, а допэмиссия для инвестирования в увеличение финансовой мощности, мощности по большей генерации прибыли через неорганическое развитие", - отметил он.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки банк привлечет финансирование на рынке через SPO. По открытой подписке он может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона, говорил ранее Пьянов.