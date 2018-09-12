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Экономика

Рост экономики в ряде регионов США замедлился из-за опасений торговых войн

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США по-прежнему демонстрирует умеренный рост, однако в некоторых регионах темпы подъема замедлились ввиду нехватки квалифицированных кадров и опасений по поводу торговых войн, следует из опубликованного в среду Федеральной резервной системой (ФРС) регионального обзора, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

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Деловая активность в экономике США продолжила увеличиваться в целом умеренными (moderate) темпами в середине июля - августе 2018 года, говорится Beige Book.

В округе Далласа наблюдался сильный (solid) рост, тогда как округа Филадельфии, Сент-Луиса и Канзас-Сити демонстрировали темпы роста ниже среднего.

Потребительские расходы продолжили сдержанный (modest) подъем, и туристическая активность увеличивалась, хотя и с разной скоростью в зависимости от региона.

В большинстве округов активность в производственном секторе умеренно выросла, однако в Сент-Луисе она не изменилась по сравнению с предыдущим периодом, а в округе Ричмонда снизилась.

Строительный сектор в целом по стране показывал позитивную динамику, несмотря на то, что продажи жилья несколько сократились - где-то из-за меньшего спроса, где-то от недостатка предложения.

Объемы кредитования продолжили повышаться в большинстве регионов.

Вместе с тем, большинство регионов отметили опасения и неопределенность во внешнеторговой сфере, причем некоторые компании начали сокращать или откладывать инвестиции.

Большая часть округов сообщили о сокращении предложения рабочей силы на рынке труда практически во всех сферах. Помимо квалифицированных кадров, таких как инженеров и строительных рабочих, некоторые округа стали отмечать нехватку работников в таких отраслях, как ритейл и ресторанный бизнес. В половине регионов недостаток сотрудников начал негативно сказываться на продажах и приводить к переносу реализации различных проектов.

Темпы роста зарплат в целом по стране варьировались от сдержанных до умеренных, хотя в некоторых регионах отмечен резкий рост зарплат в строительной сфере. В ряде округов компании начали использовать другие средства стимулирования, включая увеличение отпусков, гибкий график и бонусы, для привлечения новых и удержания имеющихся сотрудников, а также больше инвестировать в обучение своих работников.

Цены на товары и услуги сохранили сдержанные/умеренные темпы роста в большинстве округов, хотя кое-где наблюдались отдельные признаки замедления. Во всех округах отмечается практически повсеместное ценовое давление, в частности, в плане цен на строительные материалы и транспортные услуги.

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на импорт товаров вносят свою лепту в увеличение стоимости производства, в особенности для компаний перерабатывающего сектора. В целом расходы на производство растут сильнее, чем отпускные цены, несмотря на то, что компании в последнее время стали активнее переносить свои затраты на потребителей.

Отдельные округа сообщили о некотором увеличении инфляционных ожиданий.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 25-26 сентября.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана до 31 августа и обработана Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Служба финансово-экономической информации

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Теги: ФРС, США, Beige Book

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