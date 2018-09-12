Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
В России Пенсионная реформа

В Думе заявили о планах выделить бюджету ПФР 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бюджету Пенсионного фонда (ПФР) планируется выделить дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках реформы пенсионного законодательства и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ в конце августа, заявил журналистам глава комитета Думы по бюджету Андрей Макаров.

"Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент", - сказал он по итогам заседания рабочей Госдуму по доработке пенсионного законодательства.

По его словам, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты. "Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, - это абсолютно самостоятельные средства", - уточнил Макаров.

"Другое опасение - что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет", - добавил глава комитета.

Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам, в котором предложил сохранить льготы для пенсионеров.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума, ПФР

Новости по теме

В России
Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"
Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском краеПодробнее
 Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в ВеликобританииПодробнее
 О переговорах начистотуО переговорах начистоту
В издательстве "АСТ" выходит новая книга Михаила ГорбачеваПодробнее
 Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
Ранее "Ъ" сообщил, что "Роскосмос" в качестве приоритетной версии назвал повреждение обшивки "Союза" астронавтамиПодробнее
Вступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу СущенкоВступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Сущенко
Верховный суд РФ признал законным приговор, по которому Роман Сущенко должен провести в колонии строгого режима 12 летПодробнее
 Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейПутин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей
Президент РФ уточнил, что это "гражданские лица" и выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут"Подробнее
 Информацию о геноме россиян приравняют к персональным даннымИнформацию о геноме россиян приравняют к персональным данным
Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор Подробнее
 Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"
По данным "Коммерсанта", в корпорации считают, что корабль намеренно повредили американские астронавтыПодробнее
 Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игромановМинфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
В поправках министерства говорится также об ограничении максимальной суммы ставокПодробнее
 Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательстваМедведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства
По словам главы правительства, нужно "не надувать щеки", а следить за тем, как будут работать предлагаемые измененияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя моды в Нью-Йорке9 фото
12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВ миреБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеКультураПолиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда КиноВ миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дроновВ законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилота Подробнее

Злоумышленники облили краской картины в галерее на "Винзаводе"

На юге Китая водитель насмерть сбил трех человек и накинулся на прохожих с ножом

Фонд Кино разъяснил ситуацию с выделенными на "Суперпапу" и "Боба" средствами

ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток

Премьер Армении ходатайствовал о смягчении меры пресечения генсеку ОДКБ

В Госдуму внесен законопроект о розыске подозреваемых в странах СНГ

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с маяСтоимость растет на данных о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля Подробнее

В Думе заявили о планах выделить бюджету ПФР 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы

В Удмуртии запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Арестованные участники акции 9 сентября в Петербурге пожаловались на клопов в камерах

Думский комитет по труду собрал уже почти 150 поправок к пенсионному законопроекту

Помпео заявил о стремлении арабской коалиции избегать жертв среди гражданских в Йемене

Эксперты ООН сообщили о трех случаях применения хлора в Сирии в 2018 году

Минобороны РФ сообщило о двух постановочных видео из Идлиба, отобранных для ООН и ОЗХО

Минобороны РФ сообщило о двух постановочных видео из Идлиба, отобранных для ООН и ОЗХОПо данным министерства, у боевиков есть еще семь записей, которые из-за низкого качества распространят через соцсети Подробнее

Премьер Израиля Нетаньяху обвинил Европу в потакании Ирану

Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщение о высадке беременной женщины из автобуса

Европарламент поддержал проект реформы авторского права

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');