В Думе заявили о планах выделить бюджету ПФР 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бюджету Пенсионного фонда (ПФР) планируется выделить дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках реформы пенсионного законодательства и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ в конце августа, заявил журналистам глава комитета Думы по бюджету Андрей Макаров.

"Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент", - сказал он по итогам заседания рабочей Госдуму по доработке пенсионного законодательства.

По его словам, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты. "Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, - это абсолютно самостоятельные средства", - уточнил Макаров.

"Другое опасение - что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет", - добавил глава комитета.

Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам, в котором предложил сохранить льготы для пенсионеров.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.