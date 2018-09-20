ЦБ твердо пообещал не возобновлять покупки валюты до конца 2018 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пресек разговоры о возможности возобновления покупок валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до истечения заявленного срока моратория: это был редкий случай "жесткого обещания", а жесткое обещание регулятора не подлежит пересмотру даже при существенном изменении конъюнктуры, заявила первый зампред Банка Росси Ксения Юдаева.

ЦБ РФ не будет возобновлять покупки валюты в рамках бюджетного правила даже при снижении волатильности на рынке, сообщила журналистам Юдаева в кулуарах Евразийского женского форума.

"Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений... Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем", - ответила Юдаева на просьбу прокомментировать предположение первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова о возможности возобновления Банком России покупки валюты в 2018 году в случае укрепления рубля.

"Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

"Другое дело - то, как мы будем вести себя в начале следующего года, вообще в следующем году - это открытый вопрос. Там, может быть, прежде всего, возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках", - добавила Юдаева.