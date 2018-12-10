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HSBC и Standard Chartered угодили в ловушку из-за сотрудничества с Huawei

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Два крупных британских банка - HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc - угодили в ловушку, работая с китайской технологической компанией Huawei Technologies Co., находящейся в последнее время в сложной ситуации, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце власти Канады арестовали главного финансового директора Huawei Ванчжоу Мэн, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана. Ванчжоу Мэн работала в холдинговой компании Huawei, которой принадлежала гонконгская фирма Skycom Tech, имевшая бизнес в Иране.

По данным источников WSJ, Минюст США обвиняет 46-летнюю Ванчжоу Мэн в том, что она вводила в заблуждение банки, скрывая от них информацию о связях Huawei со Skycom Tech.

Таким образом, банки, осуществлявшие расчеты по операциям Huawei, могли невольно нарушать режим санкций в отношении Ирана.

Обычно от банков требуется собрать информацию у клиентов относительно их бизнеса и финансовой деятельности, а также провести дополнительные проверки клиентов, которые могут считаться рискованными.

Минюст не предъявляет никаких обвинений банкам, в судебных документах они, наоборот, выставляются жертвами, пишет WSJ.

В судебных документах упоминается еще, по крайней мере, три глобальных банка, введенных в заблуждение относительно связей Huawei и Skycom Tech сотрудниками китайской компании, отмечают источники.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Как сообщалось, власти Китая в минувшую субботу вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест Ванчжоу Мэн.

Канадский суд проведет слушания по делу Ванчжоу Мэн в понедельник.

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Теги: HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc, Huawei

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